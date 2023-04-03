Столтенберг озвучил объем военной помощи Украине от стран НАТО

Столтенберг заявил, что объем военной помощи Украине от НАТО превысил 65 млрд долларов Фото: REUTERS

Страны НАТО предоставили Украине военную помощь в размере более 65 млрд долларов, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Страны НАТО предоставили более 65 млрд военной помощи», – сказал политик перед встречей министров иностранных дел стран альянса.

По мнению Столтенберга, поставки Киеву западных танков «может реально изменить ситуацию» в боевых действиях на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее генсек НАТО заявил, что поставки оружия на Украину являются единственным способом достичь продолжительного и устойчивого мира. Поддержка Киева оказывается для того, чтобы гарантировать ей победу, пояснил он.

Позже политик отмечал, что расширение военной помощи Украине со стороны НАТО несет риски эскалации конфликта.