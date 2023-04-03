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НовостиПолитика3 апреля 2023 12:16

Столтенберг озвучил объем военной помощи Украине от стран НАТО

Столтенберг заявил, что объем военной помощи Украине от НАТО превысил 65 млрд долларов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Столтенберг заявил, что объем военной помощи Украине от НАТО превысил 65 млрд долларов

Столтенберг заявил, что объем военной помощи Украине от НАТО превысил 65 млрд долларов

Фото: REUTERS

Страны НАТО предоставили Украине военную помощь в размере более 65 млрд долларов, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Страны НАТО предоставили более 65 млрд военной помощи», – сказал политик перед встречей министров иностранных дел стран альянса.

По мнению Столтенберга, поставки Киеву западных танков «может реально изменить ситуацию» в боевых действиях на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее генсек НАТО заявил, что поставки оружия на Украину являются единственным способом достичь продолжительного и устойчивого мира. Поддержка Киева оказывается для того, чтобы гарантировать ей победу, пояснил он.

Позже политик отмечал, что расширение военной помощи Украине со стороны НАТО несет риски эскалации конфликта.