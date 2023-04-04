Депутат Матвейчев: законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией внесен на рассмотрение в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев сообщил РИА Новости, что законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией приняли на рассмотрение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Инициатором и автором проекта выступил сам Матвейчев.

Как пояснил парламентарий, законопроект призван признать феминизм экстремистской идеологией. Он не предусматривает наказание за это, поэтому требует сопутствующих изменений в законодательстве.

Матвейчев рассказал, что большинство феминистских организаций насаждались в 1990-е годы и существовали на иностранные гранты. Приверженки этой идеологии по наводке Запада поддерживают антидемографические явления — аборты, разводы и бездетность.

Депутат отметил, что сейчас неочевидно, на какие средства существуют такие организации, это необходимо выяснить.

— Нужно, честно говоря, проверить, на какие деньги они сейчас там живут, и часть из них сейчас иноагентом являются... Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт. То есть там в этой среде феминистической вербуют себе сторонников террористы, — рассказал Матвейчев.

Напомним, Дарью Трепову по решению Басманного суда Москвы отправили в СИЗО на два месяца за совершение теракта, при котором погиб военный журналист Владлен Татарский.