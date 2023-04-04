Обвиняемую в теракте против Владлена Татарского Дарью Трепову арестовали на два месяца Фото: Александр РОГОЗА

Басманный суд Москвы вынес решение о мере пресечения для Дарьи Треповой, которую обвиняют в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Девушку арестовали на два месяца, до 2 июня 2023 года.

Дарье Треповой предъявлено обвинение по двум статьям — совершение теракта, повлекшего жертвы, и ношение взрывчатки.

Слушание проходило в закрытом формате, об этом суд просило следствие, так как гласное рассмотрение могло нарушить неприкосновенность частной жизни.

Также известно, что Трепову и арестованного ранее по делу о шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича защищает один адвокат, Даниил Берман.

Ранее бывший следователь МВД, действующий адвокат Александр Карабанов рассказал в интервью KP.RU, что Дарье Треповой в итоге дадут не более 15 лет срока, так как она признала вину.