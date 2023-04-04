Протестная акция против поставок оружия Украине впервые началась у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе Фото: REUTERS

Международная акция протеста против поставок оружия на Украину впервые проходит возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Сейчас там проходит встреча министров иностранных дел альянса, которые обсуждают новую долгосрочную программу поставок Киеву. К митингу присоединились уже порядка 50 человек из разных стран мира, сообщает ТАСС.

Инициатором акции выступила ассоциация SOS Donbass, которая ведет движение #StopKillingDonbass и выступает за прекращение вооружения Украины, а также за призыв Зеленского к переговорам с Москвой.

— Наша задача — напомнить миру 4 апреля, в день основания НАТО, о том, кто был зачинщиком войн последние 74 года, кто настоящий агрессор, и почему важно немедленно прекратить вооружение Украины, пока еще не слишком поздно, — рассказала Анна Новикова, руководитель движения.

Среди плакатов в руках участников акции заметили портрет военкора Владлена Татарского, убитого в результате теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Ранее сообщалось, что в более 100 городах Германии на Пасху пройдут протестные демонстрации против поставок оружия Киеву.