СМИ: Трамп в суде Нью-Йорка заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп в суде не признал свою вину. Об этом сообщает газета The New York Times и ряд других американских СМИ. Такое заявление означает, что бывший глава Белого дома не пошел на сделку со следствием.

По данным NYT, обвинению Трампу предъявили по 34 пунктам. Среди них дача взятки порно-актрисе Сторми Дэниэлс за молчание перед выборами об их связи в 2006 году.

Напомним, что после прибытия в суд Дональд Трамп был формально арестован. После этого у него должны взять отпечатки пальцев и сфотографировать. Наручники на бывшего президента надевать не стали.

Таким образом Трамп стал первым экс-лидером США, которому предъявили уголовные обвинения.

Изначально защита считала, что в суде бывший президент проведет не более получаса, однако процедура уже затянулась. Ожидается, что после предъявления обвинений Трампа отпустят до следующего заседания без залога.

Как сообщают СМИ, заявление относительно суда Трамп сделает после двух часов ночи по московскому времени.