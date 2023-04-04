В Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже в пользу Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Свердловской области оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины. Они передали чертежи предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижнем Тагиле, за что получили 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд вынес решение о мере пресечения в виде ареста.

Уточняется, что задержанные супруги передали в адрес спецслужб Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России в условиях проведения специальной военной операции. Обвиняемые признались в передаче чертежей и получении за них 100 тыс. рублей.

При обыске по месту жительства подозреваемых изъяли «предметы шпионской деятельности». Следствие продолжается.

Ранее за шпионаж на предприятиях ОПК задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он собирал сведения о работе военно-промышленных предприятий Свердловской области.