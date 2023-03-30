Журналист WSJ Гершкович арестован по делу о шпионаже

Репортера The Wall Street Journal Эван Гершкович Фото: соцсети

Суд в Москве арестовал репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Лефортовский суд Москвы избрал Гершковичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 29 суток, то есть до 29 мая 2023 года», – говорится в сообщении.

Напомним, с ходатайством об аресте репортера WSJ обратились следователи Федеральнолй службы безопасности РФ.

Как писал сайт KP.RU, корреспондент WSJ был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Силовики обвиняют журналиста издания в том, что он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну.

Сообщалось, что Гершкович приезжал на Урал, чтобы собрать материал для текста об отношении людей к известной российской частной военной компании.

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