Мария Львова-Белова: Тяжело реагировать, когда приемный сын с Донбасса бегает за младшими и говорит: «Съем москаленка»

Мария Львова-Белова рассказала, как отразилась украинская пропаганда на поведении ее приемного сына. Фото: страница Львовой-Беловой ВКонтакте.

Приемный сын уполномоченной по правам детей при президенте РФ Марии Львовой-Беловой демонстрирует особенности поведения, обусловленные длительным воздействием на мальчика украинской пропаганды. Об этом Львова-Белова рассказала во время пресс-конференции.

«Тяжело реагировать, когда ребенок бегает за младшими детьми и говорит: «Съем москаленка», - цитирует омбудсмена «Московский комсомолец».

Львова-Белова подчеркнула, что не винит своего 15-летнего приемного сына, понимая, что в течение восьми лет на него воздействовала киевская пропаганда.

«Мы сейчас любим друг друга», - подчеркнула омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Мария Львова-Белова усыновила подростка из Донбасса. По ее словам, мальчик присоединился к семье в День семьи, любви и верности – 8 июля 2022 года. Напомним, в семье Львовой-Беловой и священника Русской православной церкви Павла Когельмана воспитываются девать детей, из них четверо – приемных.

Также сообщалось, что Мария Львова-Белова прокомментировала ордер Международного уголовного суда на её арест и заявила, что это говорит о признании Западом работы нашей страны по помощи детям.