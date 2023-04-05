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НовостиПолитика5 апреля 2023 4:28

Путин поручил правительству повысить статус чемпионатов рабочих профессий

Необходимо повышать заинтересованность молодых людей приобретать эти навыки, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поручил правительству повысить статус чемпионатов рабочих профессий

Путин поручил правительству повысить статус чемпионатов рабочих профессий

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны уделить особое внимание проведению чемпионатов рабочих профессий, повысив их статус.

«Эти наши внутренние чемпионаты, которые мы будем проводить с теми странами, которые настроены с нами развивать отношения, нужно делать так, как мы это умеем делать: делать это как настоящий праздник рабочих профессий, повышая их статус, повышая заинтересованность молодых людей приобретать эти навыки», – сказал глава государства на заседании президиума Госсовета.

Так глава государства прокомментировал предложение руководителя Росатома Алексея Лихачева, высказавшего опасения по поводу снижения соревновательной планки после приостановки членства России в организации WorldSkills International. Путин призвал кабинет министров и администрацию президента обратить на это особое внимание и отметить в проекте перечня поручений.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер в послании Федеральному собранию поставил задачу подготовить миллион рабочих специалистов через пять лет.