Путин поручил правительству повысить статус чемпионатов рабочих профессий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны уделить особое внимание проведению чемпионатов рабочих профессий, повысив их статус.

«Эти наши внутренние чемпионаты, которые мы будем проводить с теми странами, которые настроены с нами развивать отношения, нужно делать так, как мы это умеем делать: делать это как настоящий праздник рабочих профессий, повышая их статус, повышая заинтересованность молодых людей приобретать эти навыки», – сказал глава государства на заседании президиума Госсовета.

Так глава государства прокомментировал предложение руководителя Росатома Алексея Лихачева, высказавшего опасения по поводу снижения соревновательной планки после приостановки членства России в организации WorldSkills International. Путин призвал кабинет министров и администрацию президента обратить на это особое внимание и отметить в проекте перечня поручений.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер в послании Федеральному собранию поставил задачу подготовить миллион рабочих специалистов через пять лет.