ВСУ завершили подготовку ударной группировки на запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Глава запорожского движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов сообщил о завершении подготовки ударной группировки украинской армии в Запорожской области. По его словам, ВСУ накопили достаточно бойцов, бронетехники и оружия для начала наступления.

“Они закончили подготовку к своему так называемому "контрнаступу", стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага”, – сказал Рогов агентству РИА Новости.

Напомним, военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассмотрел все возможные сценарии запланированного украинского контрнаступления. Коц подтверждал скопление сил противника на этом направлении, но “разведки боем” ВСУ на данном направлении показали высокую готовность и “боевой азарт” российских сил к отражению подобных атак, а в случае наступления на данном участке “более крупные соединения для артиллерии тем более станут лакомой целью”.