В Евросоюзе хотят обсудить новый пакет санкций против России сразу после Пасхи

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В Евросоюзе планируют начать обсуждение нового пакета санкций в отношении России сразу после католической Пасхи. В этом году она отмечается 9 апреля. О данном решении пишет издание Politico ссылаясь на трех европейских дипломатов.

По данным издания, в Брюсселе хотят начать новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами Евросоюза по одиннадцатому санкционному пакету против РФ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сообщала, что следующий пакет санкций будет затрагивать решение проблем обхода мер и устранении лазеек.

Между тем, во Франции скептически отнеслись к новым антироссийским санкциям. Французский политик Асселино считает, что санкции не работают.

Напомним, в ходе заседания Госсовета РФ по развитию промышленности в условиях санкций Президент РФ Владимир Путин сообщил, что антироссийские санкционные ограничения будут действовать еще долго.