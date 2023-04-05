В Евросоюзе хотят обсудить новый пакет санкций против России сразу после Пасхи

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В Евросоюзе планируют начать обсуждение нового пакета санкций в отношении России сразу после католической Пасхи. В этом году она отмечается 9 апреля. О данном решении пишет издание Politico ссылаясь на трех европейских дипломатов.
По данным издания, в Брюсселе хотят начать новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами Евросоюза по одиннадцатому санкционному пакету против РФ.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сообщала, что следующий пакет санкций будет затрагивать решение проблем обхода мер и устранении лазеек.
Между тем, во Франции скептически отнеслись к новым антироссийским санкциям. Французский политик Асселино считает, что санкции не работают.
Напомним, в ходе заседания Госсовета РФ по развитию промышленности в условиях санкций Президент РФ Владимир Путин сообщил, что антироссийские санкционные ограничения будут действовать еще долго.