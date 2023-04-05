В Госдуме предложили продлить выходные в майские праздники с 1 по 9 число

В Госдуме рассмотрят законопроект о продлении майских праздников в 2023 году Фото: Pixabay

Депутаты Государственной думы РФ от партии “Новые люди” внесли законопроект о длинных выходных в майские праздники. В законопроекте предложено сократить новогодние праздники и перенести их на майские. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

“Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку оттого, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало”, – рассказал вице-спикер журналистам.

Он считает целесообразным перенос на май четырех новогодних выходных чтобы майские праздники длились с первого по девятое число.

Напомним, в 2022 году в Госдуме уже звучало предложение об удлинении майских праздников до девяти дней, но законопроект не содержал предложений о переносе новогодних выходных на май и не был утвержден.