Новый сезон сериала «Невский» выходит на экраны с 10 апреля

В новом сезоне «Невского» главный герой - майор Павел Семёнов в исполнении Антона Васильева - продолжает бороться с преступниками. Фото: кадр сериала.

На канале НТВ с 10 апреля стартует показ шестого сезона остросюжетного многосерийного детектива «Невский». Одновременно с телеэфиром сериал начнут показывать в онлайн-кинотеатре PREMIER. Новый сезон носит название «Невский. Расплата за справедливость», главные роли в нем вновь сыграли Антон Васильев, Сергей Кошонин, Андрей Гульнев и Дмитрий Паламарчук.

Съемки телепроекта традиционно проходили в Санкт-Петербурге. По сюжету главный герой - майор Павел Семёнов продолжает бороться с преступниками. Волею судеб он оказывается в тюрьме. Семёнову в исполнении Антона Васильева грозит несколько лет лишения свободы. По словам артиста, сцены, сыгранные в стенах бывшего следственного изолятора «Кресты», произвели на него неизгладимое впечатление.

«Несколько месяцев подряд я целовал утром детей, говорил «папа едет на работу», и ехал в тюрьму на съёмки шестого сезона… Мой герой по сценарию оказывается за решеткой, события этих серий мы снимали в печально известных «Крестах». Даже слегка прикоснувшись к этому миру, начинаешь вдвойне ценить минуты, проведённые на свободе рядом с близкими людьми», – рассказал Антон Васильев.

В новом сезоне зрители увидят 30 серий. Телепроект снят кинокомпанией «Триикс Медиа» по заказу канала НТВ. Режиссёром-постановщиком выступил Игорь Драка, до этого снявший многосерийные ленты «Пять минут тишины» и «Улыбка лиса».

Первый сезон сериала «Невский» вышел на экраны в апреле 2016 года. Проект сразу же привлек внимание зрителей, и после такого успеха его создатели решили снять продолжение.

Предыдущий, пятый сезон детектива «Невский. Охота на архитектора» стал лауреатом Х Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Картина получила награду в номинации «Лучший многосерийный телефильм (более 24 серий)». Кроме того, «Невский» был признан самым популярным российским сериалом 2022 года по мнению пользователей ведущего российского интернет-портала о кино и театре «Кино-Театр.ру».