В России до конца весны откроются магазины Zara, Bershka и Massimo Dutti с новыми названиями

В России все магазины, принадлежавшие испанской группе Inditex, откроются с новыми названиями до конца весны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России все магазины, принадлежавшие испанской группе Inditex, откроются с новыми названиями до конца весны. Об этом заявил статс-секретарь замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

По словам Евтухова, все магазины должны открыться в апреле-мае. При этом коллекции с новыми бирками уже отшиты и привезены в Россию, приводит слова замминистра РИА Новости.

Стоит отметить, что компания Inditex передала все находящиеся в России торговые площади новым владельцам, только сами магазины будут называться MAAG, DUB, ECRU, VILET.

Также Евтухов добавил, что правительственная комиссия согласовала сделку по продаже акций АО "Новая Мода". Цена самой сделки не разглашается. Бизнес приобрела компания Fashion And More Management DMCC, ее офис находится в одной из дружественных стран.

В РФ группа Inditex представлялась брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.

Напомним, Inditex ушла с российского рынка в прошлом на фоне проведения РФ специальной военной операции РФ на Украине. Такое решение приняло руководство испанской компании.