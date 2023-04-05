Песков: Россия не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва пока не видит никаких перспектив для переговоров с Киевом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не находим никаких перспектив для этого, поэтому здесь нечего добавить», - отметил Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил после вопроса о возможных переговорах с Киевом на фоне сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Зеленский поедет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией.

Между тем пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров написал в соцсетях о том, что в ходе визита в Польшу помимо переговоров с руководством европейской страны, планируется также подписать ряд двусторонних документов.