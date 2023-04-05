Польский генерал Скшипчак раскрыл цель поездки Зеленского в Варшаву

В Польше считают, что Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с РФ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией, считает бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«Похоже, близится время, когда этот конфликт нужно как-то закончить, обязательно политически, потому что военный финал точно будет не скоро, как некоторые надеются. Мне кажется, что поездка в Варшаву – первая в череде поездок Зеленского, который будет строить коалицию для его поддержки в случае каких-либо переговоров с его участием о будущем Украины», – заявил он в интервью Rzeczpospolita.

По мнению Скшипчака, для украинского лидера важно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. Генерал полагает, что конфликт на Украине зашел в «стратегический тупик», поэтому в ближайшее время можно ожидать попытки заключения компромисса между Москвой и Киевом.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщал, что Зеленский может в ближайшее время приехать в Варшаву. Поездку намерены готовить тайно.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что цели спецоперации на Украине на данный момент можно достичь только военным путем.