92-летний медиамагнат Руперт Мердок передумал жениться через месяц после помолвки

92-летний американский медиамагнат Руперт Мердок передумал жениться на экс-полицейском Энн Лесли Смит. О своей помолвке пара объявила всего месяц назад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

92-летний американский медиамагнат Руперт Мердок передумал жениться на экс-полицейском Энн Лесли Смит. О своей помолвке пара объявила всего месяц назад.

Как сообщает русская служба ВВС со ссылкой на СМИ, миллиардера тревожили чересчур частые евангелические взгляды своей невесты. Стоит отметить, что Руперт и Энн познакомились в сентябре на мероприятии, которое устраивалось на территории виноградника миллиардера в Калифорнии.

В марте при объявлении помолвки Мердок говорил о том, что встретил свою последнюю любовь и очень счастлив. Сообщения об отмене помолвки Мердок пока не комментировал.

Стоит отметить, что это был бы уже 5 брак медимагната. С предыдущей женой Джерри Холл он расстался в 2022 году. До этого был женат на австралийской стюардессе Патриции Букер, журналистки шотландского происхождения Анны Манн и предпринимательницы китайского происхождения Венди Денг.

Напомним, бизнесмен Руперт Мердок - один из богатейших людей планеты. Его состояние оценивается в 17,7 млрд долларов.

В 2012 году произошел крупный скандал, связанный с именем Руперта Мердока. После него его сыну Джеймсу Мердоку, все-таки пришлось уйти из правления компании News International, которая является частью мировой корпорации своего отца.