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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 11:51

ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на Суземский район Брянской области

При атаке пострадал один человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ

Вооруженные силы Украины атаковали Суземский район Брянской области, сбросив на него взрывчатку, заявил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел Суземского района. С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, разрушений нет, добавил глава Брянской области.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли село Алешковичи Брянской области. В результате артиллерийского обстрела была повреждена крыша частного домовладения.

Ранее украинские войска атаковали брянское село Кистер, боеприпас попал в фермерское хозяйство.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области, в результате чего погиб один человек.