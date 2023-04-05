ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на Суземский район Брянской области

Вооруженные силы Украины атаковали Суземский район Брянской области, сбросив на него взрывчатку, заявил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел Суземского района. С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, разрушений нет, добавил глава Брянской области.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли село Алешковичи Брянской области. В результате артиллерийского обстрела была повреждена крыша частного домовладения.

Ранее украинские войска атаковали брянское село Кистер, боеприпас попал в фермерское хозяйство.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области, в результате чего погиб один человек.