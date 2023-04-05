Минобороны: ВС России сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР

ВС России успешно предотвратили атаку ВСУ в районе Северска в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации на Украине сообщили об успешном срыве контратаки ВСУ в районе Северска в ДНР. Также на этом направлении группировка войск “Центр” ликвидировала несколько подразделений украинской армии в районе ЛНР. Потери Киева в живой силе в данном районе за прошедшие сутки превысили 80 человек.

“На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики, а также поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики”, – сообщили в Минобороны.

На Донецком направлении Киев продолжает терять наибольшее количество бойцов, 5 апреля 2023 года ВСУ потеряли на этом направлении более 410 военных и наемников. Суммарные потери со всех направлений за день составили до 580 человек.