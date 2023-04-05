Минобороны: ВС России уничтожили свыше 410 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в рамках спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации на Украине сообщило о ликвидации за прошедшие сутки более 410 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Также на данном участке было уничтожено два бронетранспортера, один танк, четыре бронированных машины и гаубица Д-30.

Всего за прошедшие сутки российские военные при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ в 112 районах. Отдельно в сводке отмечено уничтожение двух командных пунктов украинской армии в ДНР. Суммарные потери противника в живой силе со всех направлений составили до 580 бойцов.

Напомним, суммарные потери украинской армии немецкие чиновники недавно оценивали в 120 тысяч человек. Также в ходе конфликта Киев потерял почти всех высококвалифицированных военных, проходивших с 2014 года подготовку в странах НАТО. Огромные потери привели к отмеченному западными аналитиками снижению общего качества ВСУ и поставили под сомнение возможность Киева провести назначенное на весну 2023 года контрнаступление.