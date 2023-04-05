Президент Литвы Науседа оказался бывшим коммунистом

Гитанас Науседа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В социальных сетях появились архивные документы, которые указывают на то, что президент Литвы Гитанас Науседа в 1988 году вступил в коммунистическую партию. Их обнародовал местный журналист Довидас Панцеровас, подчеркнув, что Науседа не указал в своей анкете, что был членом КПСС во время участия в президентских выборах.

Как утверждает Панцеровас, заявление о приеме в КПСС президент Литвы подал 20 мая 1988 года, а 27 июня Науседа получил партбилет. По словам журналиста, соответствующие документы он обнаружил в специальном архиве Литвы.

Панцеровас добавил, что в анкете, которую Науседа заполнял во время избирательной кампании по выборам президента, тот не сообщил о своей принадлежности к коммунистической партии.

Панцеровас отметил, что не считает принадлежность к КПСС «несмываемым пятном», но напомнил, что в своих заявлениях Науседа ассоциирует себя с «Саюдисом» - организацией, выступающей за восстановление независимости Литвы. «Тогда как на самом деле в то время он выбирал другую сторону баррикад - по крайней мере официально», - заявил журналист.

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года Науседа призвал Запад нарушить «красные линии» по поставкам вооружения Украине, заявив, что тот «тратит время впустую».