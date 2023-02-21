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НовостиВ мире21 февраля 2023 4:50

Президент Литвы призвал Запад нарушить «красные линии» по поставкам вооружения Украине

Науседа заявил, что западные страны «тратят время впустую»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Науседа заявил, что западные страны «тратят время впустую»

Науседа заявил, что западные страны «тратят время впустую»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Литвы Гитанас Науседа снова призвал переступить «красные линии» в вопросе военной помощи Киеву.

«Мое послание таково: перестаньте тратить время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», - заявил литовский лидер в подкасте CNN.

Кроме того, Науседа сообщил о своих намерениях обсудить с президентом США Джо Байденом в Варшаве безопасность республики, а также «особенно безопасность восточного фланга» Североатлантического альянса.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, Байден сообщил о планах поехать в Польшу и встретиться с польским лидером Анджеем Дудой после визита в Киев. Тогда же американский лидер заявил, что Вашингтон и союзники передадут Киеву 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн артиллерийских снарядов, а также свыше 50 реактивных систем залпового огня (РСЗО).