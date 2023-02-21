Президент Литвы призвал Запад нарушить «красные линии» по поставкам вооружения Украине

Науседа заявил, что западные страны «тратят время впустую» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Литвы Гитанас Науседа снова призвал переступить «красные линии» в вопросе военной помощи Киеву.

«Мое послание таково: перестаньте тратить время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», - заявил литовский лидер в подкасте CNN.

Кроме того, Науседа сообщил о своих намерениях обсудить с президентом США Джо Байденом в Варшаве безопасность республики, а также «особенно безопасность восточного фланга» Североатлантического альянса.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, Байден сообщил о планах поехать в Польшу и встретиться с польским лидером Анджеем Дудой после визита в Киев. Тогда же американский лидер заявил, что Вашингтон и союзники передадут Киеву 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн артиллерийских снарядов, а также свыше 50 реактивных систем залпового огня (РСЗО).