Жители Львова вышли на митинг против передачи раскольнической ПЦУ храма Георгия Победоносца

Храм Георгия Победоносца во Львове. Фото: WIKIPEDIA

Во Львове началась акция протеста - митингующие требуют вернуть храм Георгия Победоносца Украинской православной церкви (УПЦ), а не отдавать его раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщают местные телеканалы.

Храм Георгия Победоносца принадлежит УПЦ, но киевский режим, открыто поддерживающий гонения православных монахов на Украине, передал храм раскольникам из ПЦУ. Сама община церкви таких решений не принимала, всё было сделано постфактум, о чём сообщил заместитель главы Львовского облсовета Юрий Холод.

В самой Львовской епархии УПЦ рассказали, как происходил захват храма. Около 50 человек пришли утром в храм, и заблокировали все выходы, сорвав Божественную литургию. Затем некие неизвестные люди, под руководством самого Холода, провели якобы приходское собрание о передаче храма ПЦУ.

Теперь во Львове начались протесты, на улицы вышли недовольные граждане, а вокруг собираются украинские силовики.

Ранее KP.RU сообщил о том, что раскольники из ПЦУ захватили кафедральный собор в Хмельницком.