Зеленский прокомментировал возможность вывода войск из Артёмовска Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность вывода войск из Артёмовска, назвав «главным своим приоритетом» жизни украинских военных. Он заверил, что если будет угроза потери личного состава - Киев примет «правильные решения». Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

«И, если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте», - говорит Зеленский.

Напомним, что Зеленский сформировал сразу восемь бригад так называемой «Гвардии наступления», которую киевский режим планирует бросить в атаку на российскую армию, с целью захватить Крым и Донбасс. При этом состоят эти бригады не из профессиональных военных, а из полицейских, пограничников и добровольцев. Зеленский же заявил, что Украина «готова к активным наступательным действиям».