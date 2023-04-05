Зеленский пообещал стереть границы между Украиной и Польшей Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами в скором будущем исчезнут все границы. Каким образом он планирует это сделать, глава киевского режима не рассказал.

— В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и, что очень важно, исторических, — заявил Зеленский в ходе встречи.

Ранее Анджей Дуда наградил Зеленского орденом Белого Орла, высшей государственной наградой Польши. Напомним, президент Украины находится с официальным визитом в Варшаве. Там он планирует провести переговоры с руководством страны и подписать ряд двусторонних документов.

В ходе пресс-конференции с президентом Польши, глава Украины заявил, что ставит украинские жизни «своим главным приоритетом». В случае если будет угроза потери личного состава в Артемовске, Киев примет «правильные решения». Так Зеленский прокомментировал возможное отступление ВСУ.