Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский начал свой официальный визит в Польшу, где должны пройти его переговоры с главой страны Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Об этом проинформировал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Никифоров написал в соцсетях, что Зеленский и его супруга уже приехали в Польшу и начали официальный визит. По его словам, помимо переговоров с руководством европейской страны, планируется также подписать ряд двусторонних документов.

В программе визита также запланирована встреча Зеленского с польскими предпринимателями, а также с главами приграничных с Украиной городов. В планах также обращение украинского президента с речью к полякам и украинцам.

О том, что Зеленский может посетить Польшу с визитом сообщал ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Позже бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Зеленский посетить Польшу для того, чтобы подготовиться к переговорам с Россией.