СК проверит комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна из-за шутки о теракте против военкора Татарского Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, пошутивших про теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Во время выступления в Берлине Александр Долгополов и Гарик Оганисян разыграли сценку вручения статуэтки, повторив последние кадры перед терактов в петербургском кафе за мгновения до взрыва, из-за которого погиб Владлен Татарский. Один из комиков вынес и передал другому статуэтку, что вызвало смех зрителей.

Из-за неуместной шутки депутат Госдумы Яна Лантратова попросила проверить комиков, сообщал KP.RU.

Напомним, теракт произошел 2 апреля 2023 года. Дарья Трепова передала статуэтку, начиненную взрывчаткой, Максиму Фомину, известногт под псевдонимом Владлен Татарский. Спустя минуту произошел взрыв, военкор погиб, еще более 30 человек пострадали. Трепову отправили в СИЗО. НАК выяснила, что координацией и организацией теракта занималась СБУ.