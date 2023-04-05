Генсек НАТО Столтенберг снова грозит Китаю последствиями в случае поставок оружия России Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в очередной раз, пригрозил Китаю санкциями и некими последствиями в случае, если Пекин решит поставлять России оружие для спецоперации на Украине. Об этом он заявил на заседании министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

По словам Столтенберга, поставки оружия для России, якобы, стали бы «исторической ошибкой» Китая, и повлекли бы за собой «существенные последствия».

«У НАТО нет доказательств предоставления Китаем летальной помощи России, но такая помощь стала бы исторической ошибкой», - заявляет генсек альянса.

Также он отметил, что на Западе крайне обеспокоены сближением России и Китая в экономическом плане. Какие «последствия» ждут Китай Столтенберг так и не сказал, но заявил, что в КНР, якобы, «знают что будет».

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто заявила, что у ЕС нет никаких доказательств якобы поставок оружия из Китая в Россию. Никаких санкций в отношении Пекина быть не может, заявляет она, пока не появятся подтверждения передачи вооружения Москве.