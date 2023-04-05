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НовостиОбщество5 апреля 2023 16:11

В МИД РФ назвали запредельным нарушением попытки Киева воздействовать на российские гражданские спутники

Украине в этом помогают иностранные специалисты
Мила ГЕНЬ
В МИД РФ назвали запредельным нарушением попытки Киева воздействовать на российские гражданские спутники

В МИД РФ назвали запредельным нарушением попытки Киева воздействовать на российские гражданские спутники

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Киев при помощи иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, заявили в МИД России. В ведомстве назвали действия Украины запредельным нарушением международного права. Россия вправе ответить на них, подчеркнули в министерстве.

При этом у РФ есть все необходимое, чтобы нанести «ответный удар».

Генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин на форуме цифровой трансформации в рамках «Недели российского бизнеса — 2023» сообщал, что наши системы фиксируют постоянные попытки с территории соседней страны заглушить или подменить спутниковый сигнал. До этого такие атаки проводили только на спутники военного назначения, однако сейчас ситуация изменилась и Киев пытается воздействовать на гражданские объекты.

Ранее сообщалось, что сеть Starlink не позволяет Украине использовать терминалы над новыми регионами России.