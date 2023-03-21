Сеть Starlink не позволяет Украине использовать терминалы над новыми регионами России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сеть Starlink блокирует терминалы над новыми регионами России, в связи с чем Украина не может использовать их для запуска беспилотных летательных аппаратов, рассказал источник в украинской военной разведке.

По информации Economist, Starlink использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями, но и над водой. Кроме того, они блокируются, когда приемное устройство движется со скоростью больше 100 километров в час.

Собеседник издания подчеркнул, что из-за этого у Вооруженных сил Украины возникают сложности с управлением разведывательными дронами. Это заставляет украинских военных использовать более дорогие системы связи, отметил он.

Ранее стало известно, что корпорация SpaceX ограничила применение сетей Starlink в военных целях на Украине.

Напомним, Starlink является спутниковой сетью, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет. Реализация данного проекта корпорации SpaceX началась с 2018 года.