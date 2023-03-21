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НовостиПолитика21 марта 2023 12:12

Сеть Starlink не позволяет Украине использовать терминалы над новыми регионами России

Economist: Starlink не позволяет Украине использовать терминалы над новыми регионами России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сеть Starlink не позволяет Украине использовать терминалы над новыми регионами России

Сеть Starlink не позволяет Украине использовать терминалы над новыми регионами России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сеть Starlink блокирует терминалы над новыми регионами России, в связи с чем Украина не может использовать их для запуска беспилотных летательных аппаратов, рассказал источник в украинской военной разведке.

По информации Economist, Starlink использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями, но и над водой. Кроме того, они блокируются, когда приемное устройство движется со скоростью больше 100 километров в час.

Собеседник издания подчеркнул, что из-за этого у Вооруженных сил Украины возникают сложности с управлением разведывательными дронами. Это заставляет украинских военных использовать более дорогие системы связи, отметил он.

Ранее стало известно, что корпорация SpaceX ограничила применение сетей Starlink в военных целях на Украине.

Напомним, Starlink является спутниковой сетью, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет. Реализация данного проекта корпорации SpaceX началась с 2018 года.