Польский генерал Скшипчак: ВСУ никогда не хватит сил для попытки наступления на Крым и Донбасс Фото: REUTERS

Бывший командующий сухопутной армией Польши Вальдемар Скшипчак высказался о перспективах украинской армии перейти в заявленное контрнаступление. По мнению польского генерала, у ВСУ попросту не хватит людей для хотя бы попытки контратаки на Донбасс и Крым, о чём он заявил в интервью изданию Rzeczpospolita.

По мнению Скшипчака, у ВСУ нет никакого военного потенциала, который позволил бы им попытаться контратаковать. Заявленные планы президента Украины Владимира Зеленского не удастся воплотить даже на 20 %, так как превзойти военный потенциал армии России у Киева нет шансов.

«Толкать украинцев в контрнаступление в данный момент необоснованно, потому что они к нему не готовы», - говорит Скшипчак.

По словам генерала, чтобы попытка контратаки Украины могла быть хоть сколько-то успешной - им нужно превзойти численность армии России как минимум в четыре раза. А такого людского ресурса у Киева нет, и никогда не будет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что американский подполковник Дэниэл Дэвис предрёк ВСУ уничтожение в случае, если они перейдут в контрнаступление.