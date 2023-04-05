В Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ, которые корректировали огонь по позициям российских военных Фото: Александр КОЦ

На Запорожье задержали двух наводчиков ВСУ, корректировавших огонь по позициям ВС РФ. Об этом рассказали в правоохранительных органах региона 5 апреля. Как стало известно следствию, мужчина за вознаграждение передавали украинским войскам координаты как военных, так и мирных объектов.

Наводчиков задержали в Пологовском районе Запорожской области. Ими оказались граждане Украины 1988 и 1995 годов рождения. Известно, что действовали мужчины под руководством Главного управления разведки.

— В результате обстрелов, совершенных на основании переданных ими данных, зафиксированы разрушения в населенных пунктах, пострадали люди, — сообщил представитель правоохранительных органов.

Ранее в Свердловской области задержали семейную пару за шпионаж в интересах Украины. За вознаграждение в 100 тыс. рублей они передали своим заказчикам чертежи, связанные с деятельностью оборонного предприятия, составляющие гостайну.