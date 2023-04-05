Лавров заявил, что Россия находится в горячей фазе войны с США Фото: REUTERS

Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружение Киеву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии телеканалу «Россия-1». При этом Вашингтон не собирается прекращать этот конфликт, а с каждым разом грозится поставлять еще более смертоносные системы.

— Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего, — сообщил министр.

Сергей Лавров отметил, что США обещает с каждым разом поставлять Украине «более и более дальнобойные, смертоносные системы». Однако в России все еще надеются, что отношения с Америкой восстановятся.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и США переживают глубокий кризис из-за разных принципов поддержания порядка в мире. Вашингтон своими действиями привел к госперевороту на Украине, отметил президент.