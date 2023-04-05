Путин заявил, что отношения России и США переживают глубокий кризис

Президент считает, что поддержка США «цветных революций» и госпереворота в Киеве привели к кризису на Украине. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и США переживают глубокий кризис. В ходе выступления, посвященного внешнеполитической ситуации, он заявил американскому послу, что поддержка США «цветных революций» и госпереворота в Киеве привела к украинскому кризису.

«Отношения РФ и США переживают глубокий кризис. В его основе - принципиально разные подходы к формированию порядка», - сказал глава государства.

По его мнению, то, что США применяли такие инструменты, как поддержка «цветных революций» и госпереворота Киева, в конечном итоге привело к сегодняшнему украинскому кризису.

Президент подчеркнул, что РФ всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения на принципах равноправия.

Сайт KP.RU анонсировал церемонию вручения Путину верительных грамот от новых иностранных послов. Сообщалось, что грамоты главе российского государства передадут 17 вновь прибывших дипломатов, среди которых и посол США Линн Мари Трейси.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия сейчас находится в фазе горячего конфликта с США.