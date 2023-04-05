СМИ: В Киеве рассматривают варианты создания единого государства с Польшей Фото: REUTERS

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов, приближенных к офису президента Владимира Зеленского, сообщило, что уже некоторое время в Киеве обсуждается возможность создания единого государства с Польшей.

Идею пока что считают экзотичной, отметил источник издания. Однако вариант не отметают — он рассматривается как альтернатива для решения задачи гарантировать безопасность Украины, если ее откажутся принимать в НАТО.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с польским президентом Анджеем Дудой в ходе рабочей поездки в Варшаву Зеленский выразил надежду, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких политических или экономических границ.

Также напомним, что экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что Варшава планировала раздел Украины еще в начале спецоперации. Одним из вариантов развития событий, который рассматривали, был разгром ВСУ с дальнейшим введением польских войск под видом помощи и последующий захват территорий.