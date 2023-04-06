Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в феврале-марте 2024 года

Путин поручил подготовить всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2024 году. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду 5 апреля, он доступен здесь.

Сообщается, что фестиваль запланировано провести в феврале-марте 2024 года, председателем оргкомитета по его подготовке назначен Сергей Кириенко. Правительство должно разработать меры по подготовке и проведению фестиваля за три месяца, а также определить источники его финансирования.

Напомним, подобный фестиваль прошел в России в 2017 году. Он проводился в Сочи. Вся информация о фестивале молодежи и студентов в Сочи-2017 читайте здесь на KP.RU.

Во время встречи президента России Владимира Путина с российскими студентами в январе 2023 года студентка РУДН Дарья Семенова предложила повторить Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Президент заявил, что в перспективе будет возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. При этом глава государства отметил, что в современных условиях осуществить эту идею будет не так просто.