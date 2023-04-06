Появилось видео допроса пилота упавшего в Брянской области украинского самолета

Пилот упавшего в Брянской области украинского самолета заявил, что не знал, что летит над Россией. Фото: Иван ВИСЛОВ

Видео допроса пилота украинского самолета, который упал в Брянской области в среду 5 апреля, опубликовало издание «Известия».

По словам задержанного мужчины, он является частным пилотом, не имеет отношения к ВСУ и не летал с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Летчик якобы не знал, что летит над российской территорией. По версии мужчины, ему пообещали заплатить 50 тысяч гривен за полет в паре с ведущим самолетом на небольшой высоте и фотосъемку.

«Было сказано, что мы летим на юг по маршруту из Киевской области, в сторону юга», — сказал задержанный.

Мужчина объяснил, что его самолет упал из-за поломки винта.

Сообщается, что пилот был в бронежилете. Также он был вооружен, но после падения самолета успел спрятать оружие в лесополосе.

Напомним, в Брянской области в среду, 5 апреля, в районе села Бутовск упал украинский самолет. Пилот легкомоторного самолета попытался скрыться, но его задержали пограничники. Подробности здесь на KP.RU.

В тот же день вооруженные силы Украины атаковали Суземский район Брянской области, сбросив на него взрывчатку. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел Суземского района. С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь», – написал он в своем Telegram-канале.