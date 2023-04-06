Ушедшие из России с начала спецоперации бренды потеряли около 2 млрд долларов Фото: REUTERS

Зарубежные бренды, ушедшие или временно приостановившие бизнес в России после начала специальной военной операции, по оценкам консультантов, могли потерять около двух миллиардов долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что в период с 24 февраля прошлого года деятельность в России ограничили свыше 180 зарубежных сетей. По данным издания, общий объем потерь в виде недополученной прибыли превысил 1,3-1,5 млрд долларов, а при учете временно неработающих магазинов сетей, которые на заявляют об уходе, сумма может составить около 2 млрд долларов.

«Самые ощутимые потери - у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA - на их долю вместе приходится более одного миллиарда долларов», — заявил советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак

В материале отмечается, что около половины компаний ушли из России из-за логистических проблем, а также экономических ограничений на операции с рядом странами и трудностями с осуществлением трансакций.

Напомним, в ноябре прошлого года некоторое косметические бренды заявили о намерении вернуться на российский рынок. Как заявил Минпромторг РФ, Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию.