МИД КНР назвал вопрос Тайваня «первой красной чертой», которую США нельзя пересекать

МИД КНР назвал вопрос Тайваня «первой красной чертой», которую нельзя пересекать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос Тайваня является «первой красной линией» в отношениях Китая и Соединенных Штатов, которую Вашингтону нельзя переступать, заявило Министерство иностранных дел КНР в ответ на визит главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США.

«Тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая и первой красной чертой в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать. «Независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью по обе стороны пролива, и это тупиковый путь», – говорится на сайте ведомства.

В китайском МИД пообещали принять решительные меры в случае «тайваньско-американского сговора». Пекин призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских совместных коммюнике. Кроме того, китайская сторона потребовала от Вашингтона немедленно прекратить любые формы официальных обменов между США и Тайванем и создавать напряженность в Тайваньском проливе.

Напомним, ранее сообщалось о визите главы администрации Тайваня в Нью-Йорк. Это был ее первый визит в Соединенные Штаты более чем за три года.