Торговая сеть «Карусель» прекратила существование после 19 лет работы

Гипермаркет Карусель в Москве. Фото:Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Ретейлер X5 Group закрыл последний в России магазин «Карусель» в феврале 2023 года. Таким образом, торговая сеть прекратила свое существование после 19 лет работы.

О закрытии последнего магазина торговой сети в беседе с РБК рассказала президент X5 Group Екатерина Лобачева. По ее словам, решение закрыть все магазины «Карусель» было принято еще два года назад. Причиной стало изменение потребительского поведения, также учитывался мировой опыт в ретейле. Лобачева отметила, что в последние три-пять лет потребитель в России изменил свое поведение и стал придерживаться «разумности выбора». Кроме того, из-за пандемии значительно выросли онлайн-продажи.

Первый гипермаркет «Карусель» открыли в 2004 году, он появился в Санкт-Петербурге. X5 Group приобрела торговую сеть в 2008 году.

Как ранее писал сайт KP.RU, эксперты оценили, что зарубежные бренды, ушедшие или временно приостановившие бизнес в РФ после начала спецоперации, могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов.

Всего, начиная с февраля 2022 года, деятельность в России ограничили более 180 зарубежных брендов. Наибольшие потери, по мнению экспертов, ощутили на себе шведская H&M, испанская Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие), а также IKEA.