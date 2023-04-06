Путин назвал Жириновского талантливым человеком и авторитетным политиком

Владимир Жириновский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин почтил память Владимира Жириновского. Глава государства отметил, что основатель и лидер ЛДПР был патриотом, а также талантливым человеком и авторитетным политиком.

«Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни», - заявил президент в своем обращении к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти Владимира Жириновского.

Путин подчеркнул, что Жириновский твердо защищал суверенитет и достоинство России в самых острых дискуссиях на международной арене, ставил во главу угла интересы своей страны. Президент также добавил, что знания и опыт политика были в полной мере востребованы в думской деятельности.

«Владимир Вольфович искренне стремился внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной», - отметил Путин.

Владимир Жириновский скончался год назад, 6 апреля 2022 года, после продолжительной болезни. Многим он запомнился своими политическими предсказаниями.