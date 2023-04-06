У Тайваня заметили американский авианосец Nimitz

Авианосец USS Nimitz ВМФ США. Фото: REUTERS

В 400 морских милях к востоку Тайваня был замечен авианосец USS Nimitz Соединенных Штатов. Об этом заявил глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн во время выступления в парламенте.

По словам Гочжэна, совсем неподалеку от американского судна располагается авианосец «Шаньдунь» КНР. Он первый раз покинул Южно-Китайское море.

«Сейчас мы не знаем, пришел ли Nimitz сюда ради китайского авианосца, но он оказался в данном месте при таких обстоятельствах, так что теперь все взаимосвязано», - сказал Цю Гочжэн, сообщают РИА Новости.

Кроме того, Цю Гочжен говорил о том, что китайский авианосец находится примерно в 200 морских милях к востоку от самой южной точки Тайваня. Пока не взлеты палубной авиации не фиксировались.

Сайт KP.RU писал о том, что на данный момент для Китая вопрос Тайваня является «первой красной линией» в отношениях с Соединенными Штатами. Эту черту Вашингтону нельзя переступать, заявило Министерство иностранных дел КНР.