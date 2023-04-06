Прокурор Швеции назвал непростым поиск ответственных за взрыв на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Шведский прокурор Матс Люнгквист заявил об отсутствии ясности по поводу того, кто стоит за диверсиями на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2», отметив, что будет непросто найти ответственных.

«Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто, учитывая обстоятельства», - сказано в заявлении шведского прокурора, который ведет расследование по факту взрывов на «Северных потоках».

Люнгквист отметил, что «домыслы» по поводу произошедшего не влияют на ход расследования, которое, по его словам, основано на фактах, а также данных, полученных «в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран».

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что Следователи ФРГ, Швеции и Дании наладили сотрудничество в деле расследования взрывов на «Северных потоках». Как передавала немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в сфере безопасности, в последнее время обмен информацией между следователями из ФРГ и иностранными коллегами возрос.