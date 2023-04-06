Wikimedia Foundation оштрафована на 800 тысяч рублей за неудаление экстремистских песен Фото: REUTERS

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которая управляет «Википедией», на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенной информации из интернет-энциклопедии.

Как передают «Известия», протокол об административном правонарушении был составлен по статье о «неудалении запрещенной в РФ информации». Поводом для составления протокола о правонарушении были аудио и видеозаписи одной из песен российской рок-группы, которая была признана экстремистской и запрещена к распространению на территории России.

Напомним, ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева заявил о множестве политических и исторических искажений в «Википедии», призвав закрыть эту интернет-энциклопедию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение главы СПЧ, заявил о необходимости прежде всего создать аналог подобно энциклопедии с проверенными данными.