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НовостиПолитика6 апреля 2023 9:17

Путин подписал указ об утверждении нового состава Общественной палаты РФ

Общественная палата состоит из 40 человек
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин подписал указ об утверждении нового состава Общественной палаты РФ

Путин подписал указ об утверждении нового состава Общественной палаты РФ

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 6 апреля, подписал указ, который утверждает новый состав членов Общественной палаты Российской Федерации. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации и содержит 40 имен.

«В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об Общественной палате РФ" постановляю: 1. Утвердить членами Общественной палаты РФ следующих лиц», — сказано в документе.

В новый состав вошли президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, врач-кардиохирург Лео Бокерия, гроссмейстер России Сергей Карякин, певица Диана Гурцкая, писатель Сергей Лукьяненко, летчик Константин Ярошенко, директор Музея Победы Александр Школьник, а также глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Напомним, в конце февраля этого года российский лидер приступил к формированию нового состава Общественной палаты Российской Федерации, в который должны войти 40 российских граждан, имеющие особые заслуги перед государством и обществом.

Общественная палата Российской Федерации занимается обеспечением учета потребностей и интересов, а также защищает права и свободы российских граждан, общественных объединений и других некоммерческих организаций при формировании государственной политики.