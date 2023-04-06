Путин подписал указ об утверждении нового состава Общественной палаты РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 6 апреля, подписал указ, который утверждает новый состав членов Общественной палаты Российской Федерации. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации и содержит 40 имен.

«В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об Общественной палате РФ" постановляю: 1. Утвердить членами Общественной палаты РФ следующих лиц», — сказано в документе.

В новый состав вошли президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, врач-кардиохирург Лео Бокерия, гроссмейстер России Сергей Карякин, певица Диана Гурцкая, писатель Сергей Лукьяненко, летчик Константин Ярошенко, директор Музея Победы Александр Школьник, а также глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Напомним, в конце февраля этого года российский лидер приступил к формированию нового состава Общественной палаты Российской Федерации, в который должны войти 40 российских граждан, имеющие особые заслуги перед государством и обществом.

Общественная палата Российской Федерации занимается обеспечением учета потребностей и интересов, а также защищает права и свободы российских граждан, общественных объединений и других некоммерческих организаций при формировании государственной политики.