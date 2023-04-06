Рогов сообщил о поступлении в подразделения ВСУ на запорожском направлении танков Challenger 2

Танки Challenger 2 уже поступили в группировку ВСУ на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о поступлении на Запорожское направление британских танков Challenger 2.

"Мы танки Challenger ожидаем на запорожском направлении, скажу больше, они уже есть. Конечно, ВСУ их будут использовать при наступлении. Армия к этому готова, знает, как их надо жечь", – сообщил Рогов агентству ТАСС.

Также он отметил, что в данное время на передовой относительно тихо и спокойно.

“Идут артиллерийские дуэли, прощупывание линии фронта, то есть где мы им отвечаем и как быстро это делаем. Касательно активизации действий противника - ее пока нет”, – сказал Рогов. Отдельно он подчеркнул, что данное контрнаступление – последняя надежда Зеленского на дальнейшую поддержку Западом. США и Запад, по его мнению, уже подталкивают Зеленского к началу атаки.

Напомним, военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно посещал передовую в районе Запорожья. В ходе разведок боем украинской армии на данном направлении он лично убедился в готовности российских сил к отражению любых атак противника, а также отметил высокий моральный дух и “боевой азарт” солдат ВС РФ.