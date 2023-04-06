Во Франции признали лидерство БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По экономическому потенциалу БРИКС намного опережает «Большую семерку» (G7). Такое мнение высказал французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вот оно! БРИКС экономически мощнее, чем G7! 31,5% мирового ВВП против 30,7%, и разрыв продолжит расти! А мы все еще застряли в старом упадочном мире из-за ЕС и НАТО! Большая ошибка! Хватит! Давайте будем свободными», — написал французский политик в своем Twitter.

Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Соединенные Штаты проиграли бы России из-за БРИКС в случае прямого конфликта. Он указал на экономическую зависимость США от Китая и Индии, а также отметил, что эти страны являются членами БРИКС. Кроме того, военный заявил, что американцы живут в «ложном ощущении безопасности».