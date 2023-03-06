Американский ветеран Дрейвен считает, что США проиграли бы России из-за БРИКС в случае прямого конфликта

Американский ветеран рассказал, почему США проиграли бы России в прямом конфликте. Фото: REUTERS

В случае прямого конфликта Соединенные Штаты проиграли бы России из-за особенностей американской экономики. Такое развитие ситуации допустил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

Дрейвен указал на экономическую зависимость США от Китая и Индии и на то, что эти страны являются членами БРИКС.

«Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики, посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта, "Сделано в Китае", верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и т.д., все члены БРИКС», -, написал он в Twitter.

Также Дрейвен отметил слабость американских вооруженных сил. По его мнению, американцы живут в «ложном ощущении безопасности».

Ранее бывший американский разведчик Риттер рассказал об отставании США от России в оборонной промышленности. Эксперт считает, что Вашингтону не удастся одержать стратегическую победу над Москвой из-за отставания в сфере военно-промышленного комплекса.

Напомним, в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Статус кандидатов имеют Иран и Аргентина. Осенью 2022 года в российском МИД заявили, что к БРИКС изъявили желание присоединиться еще порядка 15 стран.