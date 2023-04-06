Дипломат Винокуров: опираясь на собственную армию, РФ может не идти на поводу у Запада

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Россия при своих военных возможностях отказывается участвовать в процессах, где Запад находится в доминирующей позиции. Об этом заявил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров.

По словам Винокурова, в новой концепции внешней политики РФ считается самодостаточным государством-цивилизацией. Это позволяет отказаться от интеграции в международные процессы, считает политик.

«Это позволяет не только отказаться от интеграции в международные процессы и проекты, где доминирует Запад, но и применять по собственному усмотрению военную силу в случае появления угроз себе и своим союзникам", - отметил Винокуров в интервью РИА Новости.

Также он привел популярное высказывание короля Пруссии Фридриха II Великого: «Дипломатия без оружия — что музыка без оркестра».

Напомним, 5 апреля президент России Владимир Путин выступил с большой речью, во время церемонии вручения верительных грамот 17 послами других государств. Сайт KP.RU рассказал, о чем говорил глава государства.