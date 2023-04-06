Трамп назвал свой арест невероятным опытом и лучшим днем в истории Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «невероятным опытом», а также «лучшим в истории» день, когда ему были предъявлены обвинения по делу о финансовом подлоге и он временно был арестован.

«Это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», - написал экс-глава Белого дома в социальной сети.

Трамп также сказал о том, что обвинение и арест положительно сказались на планах по участию в президентских выборах в следующем году. «Мои рейтинги никогда не были так высоки», - заявил он, уточнив, что было собрано 10 млн долларов на предвыборную кампанию.

Напомним, Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Политика обвиняют более чем по 30 пунктам, в том числе в подлогах финансовых документов компании Trump Organization.